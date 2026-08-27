В Екатеринбурге суд заключил под стражу фигуранта дела о выводе со счета крупной суммы

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. В Екатеринбурге местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ — «Приобретение из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему для осуществления неправомерных операций».

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил обвиняемого под стражу.

«По версии обвинения, мужчина приобрел у физического лица банковскую карту одного из банков и доступ к счету для вывода 28 млн руб. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок по 24 октября 2026 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами», — сообщили в пресс-службе.