Торговые центры в Екатеринбурге становятся креативными пространствами

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. Торговые центры адаптируются к изменению потребительских привычек, расширяя набор сервисов и превращаясь в многофункциональные пространства. Об этом сообщил коммерческий директор ТРЦ VEER Mall Павел Изотов на пленарной дискуссии Международного фестиваля креативных индустрий «Экономика впечатлений: как создавать ценность и монетизировать эмоции».

По его словам, в торговых центрах появляются площадки для отдыха, падел-корты, скалодромы, МФЦ, фитнес-залы, шоурумы и автосалоны. Еще одним трендом становится размещение термальных комплексов.

«В торговых центрах открываются площадки для отдыха, падел-корты, скалолазные центры, МФЦ, большие фитнес-залы, шоурумы, автосалоны. И последний тренд — вписывание такого большого массового с точки зрения посещения объекта, как термальный комплекс. Все это неслучайно. Все эти дополнительные инфраструктурные объекты появляются, отвечая тем вызовам, которые кидает современный потребитель. ТЦ может решить достаточно большой круг задач, которые в современном мире у человека возникают. Мы быстро живем и потребляем товары и услуги, нам важно в одном месте по максимуму решить все задачи. ТЦ решает эту задачу. В сравнении с маркетплейсами, ни один из них ту невидимую эмоциональную связь никогда не даст современному посетителю. В этом смысле современные ТЦ посещались и будут посещаться», — сказал П. Изотов.

Международный фестиваль креативных индустрий проходит в Екатеринбурге с 25 по 28 августа. В рамках деловой программы участники обсуждают развитие креативной экономики, новые бизнес-модели и способы создания дополнительной ценности для потребителей.