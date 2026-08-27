В Госдуму направят законопроект о жизненном цикле автомобиля

УрБК, Москва, 27.08.2026. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) планирует в 2027 году внести законопроект о жизненном цикле транспортных средств в Госдуму или правительство. Президент РоАД Алексей Подщеколдин уже представил концепцию законопроекта в Общественной палате России.

Законопроект предусматривает дополнение электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) новыми данными: цена, пробег, сведения о ДТП и техобслуживании, обременения, статус автономного транспортного средства, данные об утилизации и название компании-утилизатора. Цель законопроекта — создать цифровую историю автомобиля от момента покупки до утилизации, пишут «Ведомости».

А. Подщеколдин отметил, что у покупателей подержанных автомобилей часто нет полной информации о машине, например, о залогах. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков указал на проблему неточного указания пробега при техосмотре.