С начала года бензин подорожал почти на 20%

УрБК, Москва, 27.08.2026. Потребительские цены на бензин в РФ с 18 по 24 августа выросли относительно предыдущей недели на 0,89% после роста на 0,51% с 11 по 17 августа. Об этом говорят данные Росстата.

С начала года бензин по состоянию на 24 августа подорожал на 19,38%, существенно превысив темпы общей инфляции за тот же период (4,68%). Средняя стоимость литра бензина по стране на 24 августа была на уровне 77,05 руб. (на 17 августа — 76,38 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 73,08 руб. (72,49 руб.), АИ-95 — 79,32 руб. (78,58 руб.), АИ-98 — 102,20 руб. (101,89 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 11 по 17 августа понизились на 0,03% после того, как снизились на 0,42% с 11 по 17 августа. Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 18,37%. Средняя цена дизеля в стране на 24 августа равнялась 88,40 руб. за л (на 17 августа — 88,48 руб.), отчиталось ведомство.