ГлавнаяНовости
Сегодня10:48

С начала года бензин подорожал почти на 20%

УрБК, Москва, 27.08.2026. Потребительские цены на бензин в РФ с 18 по 24 августа выросли относительно предыдущей недели на 0,89% после роста на 0,51% с 11 по 17 августа. Об этом говорят данные Росстата.

С начала года бензин по состоянию на 24 августа подорожал на 19,38%, существенно превысив темпы общей инфляции за тот же период (4,68%). Средняя стоимость литра бензина по стране на 24 августа была на уровне 77,05 руб. (на 17 августа — 76,38 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 73,08 руб. (72,49 руб.), АИ-95 — 79,32 руб. (78,58 руб.), АИ-98 — 102,20 руб. (101,89 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 11 по 17 августа понизились на 0,03% после того, как снизились на 0,42% с 11 по 17 августа. Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 18,37%. Средняя цена дизеля в стране на 24 августа равнялась 88,40 руб. за л (на 17 августа — 88,48 руб.), отчиталось ведомство.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
25 июня 202610:52

В России за неделю ощутимо выросли цены на бензин

УрБК, Москва, 25.06.2026. В России с 16 по 22 июня 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 1,0% по сравнению с предыдущей неделей, а дизельное топливо подорожало на 0,8%. Об этом говорят данные еженедельного мониторинга Росстата. С начала месяца (к концу мая 2026 года) бензин подорожал на 3,0%, дизельное топливо — на 2,7%, а с начала года (к декабрю 2025 года) рост составил 9,8% и 8,6% соответственно. В разрезе марок бензина за неделю АИ-92 подорожал на 1,0%, АИ-95 — на 0,9%, АИ-98 и выше — на 0,4%. По состоянию на 22 июня 2026 года в Свердловской области средняя
20 августа 202610:52

Бензин в России с начала года подорожал более чем на 18%

УрБК, Москва, 20.08.2026. Потребительские цены на бензин в России с начала года по 17 августа выросли на 18,33%, существенно превысив темпы общей инфляции за тот же период (4,67%). Это следует из данных Росстата. Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 18,41%. С 11 по 17 августа выросли относительно предыдущей недели на 0,51% после сокращения на 0,60% с 4 по 10 августа и на 1,09% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат. «За период с 11 по 17 августа 2026 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 40 субъектах Российской Федерации, более всего в
09 июля 202610:52

Темпы роста на бензин в три раза превысили уровень инфляции в России

УрБК, Москва, 09.07.2026. С начала года бензин по состоянию на 6 июля подорожал на 13,93%, втрое превысив темпы общей инфляции за тот же период (4,49%). Рост цен на дизельное топливо с начала года составил 14,72%, следует из данных Росстата. Рост потребительских цен на бензин в РФ с 30 июня по 6 июля относительно предыдущей недели составил 2,11% после 1,61% с 23 по 29 июня, скачка на 3,00% в период с 16 по 22 июня, повышения на 0,95% с 9 по 15 июня, на 0,92% с 2 по 8 июня, на 0,45% с 26 мая по 1 июня, на 0,34% с 19 по 25 мая, на 0,11% с 13 по 18 мая. «За период с 30 июня по 6 июля 2026 г.
06 августа 202610:52

В России потребительские цены на бензин и дизель снизились за неделю

УрБК, Москва, 06.08.2026. В России с 28 июля по 3 августа потребительские цены на бензин снизились на 1,09% после роста на 0,56% с 21 по 27 июля. Об этом говорят данные Росстата. С начала года бензин по состоянию на 3 августа подорожал на 17,66%, существенно превысив темпы общей инфляции за тот же период (4,84%). Средняя стоимость литра бензина по стране на 3 августа была на уровне 76,57 руб. (на 27 июля — 77,69 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 72,77 руб. (73,85 руб.), АИ-95 — 78,72 руб. (79,94 руб.), АИ-98 — 101,21 руб. (100,83 руб.). Цены на дизельное топливо в стране с 28 июля по 3