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Продажи турпоездок по России заметно сократились

УрБК, Москва, 27.08.2026. Количество туристических поездок внутри России по итогам неполных восьми месяцев 2026 года составило 58 млн шт. Это на 6% меньше, чем было в январе–августе прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты Ассоциации туроператоров России. 

По словам вице-президента ассоциации Сергея Ромашкина, спрос на путешествия по стране снижается равномерно с начала года. Он также напомнил, что в прошлом году данный показатель вырос относительно восьми месяцев 2024 года на 5,4% до 61,7 млн поездок.

У других участников рынка похожие результаты. По данным туроператора «Алеан», число внутренних турпоездок в январе–августе 2026 года упало год к году на 10%. В сервисе «Слетать.ру» сообщили о снижении за этот же период доли реализованных туров по России в общем объеме продаж на 5,6 п. п. до 12%. В Travelata.ru по итогам восьми месяцев на путешествия по России пришлось 8% продаж, тогда как годом ранее этот показатель составлял 11%.

Динамику эксперты объясняют тем, что некоторые россияне экономят на поездках, другие — предпочитают отдыхать за границей.

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