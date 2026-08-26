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Вчера16:00

Дмитрий Тортев: Рынок онлайн-торговли перешел в фазу принудительного перераспределения издержек

Фото предоставлено Дмитрием Тортевым

Рост тарифов маркетплейсов — следствие структурных изменений экономики платформ. Пожары стали триггером, но не первопричиной. За последний год маркетплейсы столкнулись с одновременным удорожанием всех основных статей затрат, и инфляция издержек неизбежно транслировалась бы в тарифы даже без атак.

Теперь к этому добавились вынужденные расходы на восстановление инфраструктуры, перенастройку логистических цепочек и усиление мер безопасности. Для Wildberries, чей совокупный ущерб от июльских ударов предварительно оценивается в сумму, превышающую годовой оборот многих крупных компаний, это означает необходимость сжимать инвестиционную программу и искать дополнительные источники дохода. Оферта, перекладывающая риски на селлеров, и повышение комиссий — удобное и предсказуемое решение.

Ozon и «Яндекс Маркет», два других доминанта на рынке маркетплейсов, когда страхование аналогичных рисков и резервирование под возможные форс-мажоры тоже требуют денег. Эти деньги они также стремятся получить с продавцов, закладывая повышенные риски в тарифы. Издержки перегоняются по цепочке. Сами маркетплейсы несут репутационные потери, но компенсируют их за счет сокращения скидок и бонусных программ для покупателей. Государство, со своей стороны, включилось в поддержку пострадавших лишь косвенно — через отсрочки налоговых платежей.

Оценка государственной поддержки в стоимостном выражении пока не обнародована, но ее порядок можно восстановить. Если исходить из того, что группа «ВБ» ежемесячно уплачивает НДС, налог на прибыль и страховые взносы на суммы, сопоставимые с оборотами крупнейших ритейлеров, отсрочка на 12 месяцев означает высвобождение оборотных средств на сотни миллиардов рублей.

В целом рынок электронной торговли из фазы бурного роста перешел в фазу принудительного перераспределения издержек. Возможно, мы будем свидетелями решения проблемы в виде ускоренной консолидации — где выживут лишь крупные селлеры с собственными складами и логистикой.

Член Экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев

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