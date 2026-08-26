Глава Екатеринбурга подвел итоги развития школьной инфраструктуры Ленинского района

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на августовском педагогическом совещании рассказал о строительстве школ и развитии школьной инфраструктуры Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным главы города, за последние пять лет в Ленинском районе построены и реконструированы 28 дворовых спортивных площадок. В 2025 году на ул. Фурманова, 112, открылся многофункциональный хоккейный корт с искусственным резиновым покрытием, а сейчас завершается реконструкция уличного корта на ул. Фрунзе, 93. У дома № 9 по ул. Бардина появится спортивный кластер — «умная» площадка с мультимедийной системой. При наведении смартфона на специальный QR-код занимающийся сможет перейти на сайт, где размещаются видео-уроки профессиональных тренеров.

Развивается и школьная инфраструктура. За пять лет построены новые здания школ № 120 и № 173, отремонтирована школа № 140, обновлен фасад школы № 93, возведен новый корпус детского сада № 233, проведена реконструкция детсадов № 114 и № 233. Капитальный ремонт выполнен и в здании детсада № 114.

Спортивная база учебных заведений также укрепляется: реконструирован стадион лицея № 109, многофункциональные площадки появились в школах № 10 и № 85, новая площадка построена на территории школы № 55. К 1 сентября завершится реконструкция спортивного ядра школы № 140. В этот же день для 1,5 тыс. учеников откроется новая школа № 366 на ул. Щорса, 16. Школа оснащена современным оборудованием, в ней несколько спортзалов и библиотечный центр.

«Ленинский район был и остается одним из лидеров социально-экономического развития в Екатеринбурге. Этого невозможно достичь без развития системы образования и активной вовлеченности педагогических коллективов. Вы — гордость Ленинского района», — обратился А. Орлов к педагогам.

Он также напомнил, что гимназии № 5, 70, 120, 161 входят в рейтинг лучших школ России. Количество победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников тоже растет.