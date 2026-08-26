В Екатеринбурге второй день фестиваля креативных индустрий отвели под кино

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. В Екатеринбурге 26 августа в рамках трека «Кино» Международного фестиваля креативных индустрий встретились кинопродюсеры, режиссеры и кинодистрибьюторы России, Кореи, Индии, Китая, Непала и Турции, сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП).

Площадкой для мероприятий стал городской молодежный кластер «Салют», в прошлом — старейший кинотеатр Екатеринбурга. Одно из ключевых мероприятий трека — биржа контактов между создателями кино и международными прокатчиками. «В этом году мы впервые проводим биржу контактов для индустрии кино: организованы целевые встречи между создателями кинопроектов и дистрибьюторами из разных стран. В Екатеринбурге покажут эксклюзивные материалы тех фильмов, над которыми сейчас работают в России, новый сериал ТНТ, главным местом действия которого стал настоящий уральский завод», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

В числе наиболее значимых событий дня: мастер-класс продюсера, сооснователя «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонда Андреасяна. На его счету более 100 киноработ, а также большая индустриальная сессия с участием экспертов международной кинодистрибуции. В том числе продюсер расскажет и о будущем российского кинематографа и влиянии на его развитие региональной индустрии.

Перспективы российских фильмов обсудили также эксперты сессии о международной дистрибуции. По словам генерального директора EnterMode Corporation, дистрибьютора Брюса Ли, пока еще российское кино недостаточно известно в Южной Корее, но постепенно выходит на этот рынок. По данным экспертов индустриальной сессии, по итогам 2025 года одними из самых продаваемых дистрибьюторами за рубеж российских фильмов стали фильмы жанров: экшен, триллер, научная фантастика, семейное кино и анимация. В ходе трека режиссер и продюсер Андрей Волгин рассказал о создании российско-китайского детектива «Красный шелк» и впервые показал трейлер и материалы работы над продолжением истории — детективом «Черный шелк».

Участие в событиях фестиваля бесплатное, обязательна предварительная регистрация.

Организаторы: Правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и СОФПП, выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий и Центром креативных (творческих) индустрий региона. Партнеры трека «Кино»: Свердловская киностудия, компания Sales House. Генеральный партнер фестиваля: СБЕР. Официальный партнер: Ювелирный Дом РИНГО. Екатеринбургский центр развития предпринимательства. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».