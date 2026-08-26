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ФАС возбудила дело в отношении подконтрольных УГМК предприятий

УрБК, Москва, 26.08.2026. ФАС возбудила дело в отношении предприятий, подконтрольных ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК»). Это следует из заявлений пресс-службы ведомства.

Дела возбуждены в отношении ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (Оренбургская область); «Среднеуральский медеплавильный завод» и АО «Святогор» (оба в Свердловской области). Все три подконтрольны УГМК через ГК «БизнесГлобус».

В ФАС пояснили, что провели анализ средневзвешенных цен, себестоимости производства серной кислоты, а также объемов продаж и изменения прибыли компаний. На основе полученных данных и были выявлены признаки нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» (135-ФЗ). В ведомстве также напомнили, что серная кислота является важным компонентом в производстве минеральных удобрений.

«По итогам рассмотрения дел в случае подтверждения нарушений служба может применить соответствующие меры воздействия к компаниям», — сообщило ведомство.

УГМК — российская металлургическая компания, первый в России и девятый в мире по величине производитель меди со штаб-квартирой в Верхней Пышме Свердловской области.

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