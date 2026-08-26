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Ущерб действий мошенников в УрФО с начала 2026 года достиг почти 9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. За первое полугодие 2026 года мошенники похитили у жителей Уральского федерального округа почти 9 млрд руб. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в ходе заседания Координационного совещания Росфинмониторинга в Екатеринбурге.

По словам полпреда, указанная сумма отражает ущерб по экономическим уголовным делам и затрагивает интересы тысяч граждан, лишившихся своих сбережений. «За этой цифрой стоят тысячи реальных людей, которые потеряли свои сбережения из‑за мошенников», — приводит пресс‑служба уральского полпреда слова Артема Жоги.

Полпред также отметил, что злоумышленники активно используют криптовалютные биржи для вывода похищенных средств — такие площадки находятся вне сферы действия российского законодательства.

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