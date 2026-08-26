Эксперт заявил о самоочищении рынка недвижимости Екатеринбурга от непрофессиональных риелторов

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. Рынок недвижимости Екатеринбурга за последний год частично избавился от риелторов, которые не смогли адаптироваться к изменению структуры спроса. Об этом рассказал на пресс-завтраке основатель федеральной компании «Этажи» Александр Бабушкин.

По его словам, в 2024-2025 годах значительный объем рынка приходился на новостройки, где работа риелтора требовала относительно небольшого набора компетенций.

«Как раз таки он уже обновился, рынок, за последний год. То есть, если мы посмотрим 24-й, 25-й год — огромный объем был новостроек, и все продавали коммуналку. В принципе, там компетенций никаких не надо, потому что, первое: я просто лидогенерацию обеспечиваю, я клиентам [предоставляю, прим. Ред.] какую-то консультацию, их куда-то направляю, они купили либо у этого застройщика, либо у этого, либо у этого. Первое: ответственность не моя, а застройщика, когда ипотеку оформляет представитель застройщика», — отметил он.

При этом в 2025-2026 годах объем рынка новостроек несколько сократился, а спрос на сделки с готовым жильем вырос. По словам А. Бабушкина, работа с таким сегментом требует от риелторов более высокой квалификации.

«И вообще, вот легко было, просто там небольшой элемент маркетинга и коммуникаций с клиентами, когда рынок в 25-26 начал немножко меняться, и вот на 26-й год рынок новостроек немножко уменьшился в объемах, но возникла большая потребность у риэлторов в продаже вторички. А вот со вторичкой уже сложнее, там надо не просто знать, а надо реально понимать, как там документы продать, как соединить сделку, ну, то есть абсолютно другая компетенция», — сказал А. Бабушкин.

Те специалисты, которые смогли перестроиться под новые условия, начали осваивать дополнительные компетенции, отметил эксперт.

«И те, кто это поняли — ну, тот и перестроился, развился. Это же вопрос простой, я понимаю, что поменялся рынок, я осознаю, что я хочу в нем быть, я смотрю, каким я должен быть, начинаю учиться, меняться, и всё. Через ошибки какие-то я начинаю быть в другой компетенции», — считает основать «Этажей».

По мнению А. Бабушкина, специалисты, которые не смогли адаптироваться к изменившейся ситуации, постепенно покинули рынок.

«Те, кто понял, что нет — ну, они ушли. То есть, он немножко обновился уже, почистился. Ну да, я бы сказал, обновился. Ну, почистился, это такое, они же тоже нормальные игроки рынка были просто, помню, — добавил он.