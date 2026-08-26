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Житель Березовского оштрафован за фиктивную прописку десятков иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. В Свердловской области житель Березовского признан виновным по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». За полгода мужчина прописал в своей квартире площадью 29,8 кв. м 32 мигранта.

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что обвиняемый использовал свою квартиру для фиктивной регистрации иностранцев с октября 2025 по март 2026 года. Зарегистрированные по месту прописки никогда не проживали. Общая сумма вознаграждения за «услугу» составила около 50 тыс. руб., в среднем примерно 1 тыс. 560 руб. — за каждого.

«В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, раскаялся. По его ходатайству уголовное дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства, т.е. без проведения судебного разбирательства. Мужчина пояснил, что пошел на преступление из-за тяжелого материального положения, просил о снисхождении. Суд учел признание вины, особый порядок рассмотрения и отсутствие отягчающих обстоятельств», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина признан виновным и приговорен к штрафу в размере 200 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

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