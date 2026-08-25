В свердловском правительстве назначили куратора по поставке топлива аграриям

Татьяна Шилова: Объем кредитования свердловских аграриев вырос в полтора раза

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова. Свердловская область традиционно славится тяжелым машиностроением и оборонной промышленностью. Тем не менее, на Урале хорошо развито сельское хозяйство: фермеры обрабатывают более 200 тыс. гектаров посевных земель в регионе. На территории области трудятся работники 650 крестьянско-фермерских хозяйств. И чтобы сезонно-полевые работы прошли в срок и успешно — готовятся к ним уральские аграрии заранее. Закупать все необходимое начинают уже с ноября-декабря и продолжают в начале года.