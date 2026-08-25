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Вчера17:32

В свердловском правительстве назначили куратора по поставке топлива аграриям

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение, наделяющее министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона полномочиями по заключению соглашений о поставках топлива для сельхозпроизводителей.

Согласно документу, ведомство будет отвечать за обеспечение аграриев автомобильным бензином и дизельным топливом на территории области. Механизм реализации закреплен в рамках норм, утвержденных постановлением федерального правительства.

Срок действия распоряжения — до 1 ноября 2026 года. Цель документа — упорядочить снабжение сельхозтоваропроизводителей топливными ресурсами и обеспечить стабильность агропроизводственного цикла в регионе.

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