Свердловский губернатор рассказал о главных акцентах в профориентации школьников

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. На традиционном августовском педагогическом совещании губернатор Свердловской области Денис Паслер выделил подготовку кадров для региональной экономики и развитие ранней профориентации школьников в качестве главных задач системы образования. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Глава региона подчеркнул, что образовательная организация играет важную роль в определении способностей ребенка и выборе его дальнейшего профессионального пути. В этом году к проекту «Уральская инженерная школа» присоединятся 12 школ-спутников. Всего до 2030 года в области планируют создать 350 профильных и предпрофильных инженерных классов.

Летом более двух тыс. подростков приняли участие в профориентационных лагерях на базе колледжей и техникумов в ходе реализации проекта «Уральские каникулы». Параллельно развивается направление «Кадры для себя», знакомящее школьников с педагогическими профессиями: сегодня в 130 психолого-педагогических классах обучаются свыше двух тыс. человек.

Особое внимание губернатор уделил проекту «Профессионалитет». В настоящее время в Свердловской области действуют 13 образовательных кластеров, а в 2026 году откроются еще семь. Участие региональных предприятий в этом процессе позволяет готовить специалистов с учетом реальных потребностей промышленности и бизнеса.

Денис Паслер также напомнил о мерах поддержки учителей. В регионе компенсируются расходы на оплату услуг ЖКХ в сельской местности и поселках городского типа, а также затраты на подключение домов к газовым сетям.

Касаясь демографической ситуации, губернатор сообщил о разработке комплексной программы стимулирования рождаемости. В эту доктрину войдут новые возможности для регионального материнского капитала, единовременные выплаты студенческим семьям с детьми на улучшение жилищных условий, а также перевод на бюджетные места и предоставление индивидуальных учебных планов.