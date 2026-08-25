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Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным систем «Мир» и СБП

УрБК, Москва, 25.08.2026. С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит доступ к информации об операциях, проводимых через платежную систему «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, а также с использованием единого QR-кода. Об этом пишет РИА Новости. 

Данная норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Инициатива направлена на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. Национальная система платежных карт (НСПК) будет безвозмездно передавать ведомству сведения о платежах и денежных переводах.

При этом НСПК строго запрещено разглашать сам факт передачи этих данных. Информация будет предоставляться через личный кабинет или посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

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