Свердловские власти выступили за создание специальных условий для креативной отрасли

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. Для развития предпринимательства в креативных индустриях в Свердловской области необходимо создавать специальные условия. Об этом заявил замглавы региона Дмитрий Ионин на панельной дискуссии «Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации» прошла в Екатеринбурге в рамках Фестиваля креативных индустрий, передает корреспондент УрБК.

«Творческий продукт — эксклюзивная вещь, но чем он доступнее, тем выше на него спрос. Задача областных властей — выстроить деловую составляющую мероприятий, связанных с креативными индустриями. Как бы банально не звучало, но чем успешнее предприниматель, тем больше налогов получает бюджет Свердловской области. Поэтому власть должна оказывать поддержку», — сказал Д. Ионин.

Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута рассказал о возможности использования креативных индустрий для повышения финансовой культуры населения.

«Мы стараемся решить задачу, связанную с повышением финансовой культуры населения. Нам нужно дотянуться до каждого человека, а когда с людьми о чем-то говоришь, каждый ждет, что с ним будут говорить на его языке. Кто-то любит кино, кто-то — граффити, кто-то — слушать подкасты. А представители креативных индустрий — люди, которые не тривиальным образом могут решить поставленную задачу. Мы активно работаем с киноиндустрией. Вышли художественные фильмы, в которых тема финансовой грамотности подспудно зашита. Есть много образовательных проектов, например, онлайн-уроки по финансовой грамотности для школ, есть мультсериал «Смешарики», — сказал М. Мамута.

Актер Юрий Колокольников заявил, что создателям креативного продукта необходимо прежде всего понимать свою аудиторию и собственную идентичность.

«В современном мире мы боремся уже не за зрителя, а за две секунды его внимания. Потому что его отвлекают рилсы, приложения, доставки. На мой взгляд, когда ты пытаешься выстроить модель «как себя продать», это не всегда работает. Для начала нужно понять, кто ты есть. Любое созидание, как это ни пафосно звучит, оно начинается с того, что тебя волнует. Нужно быть открытым и любознательным, не бояться думать про не совсем комфортные вещи. Все это есть в тебе, потому что ты живой человек», — сказал Ю. Колокольников.

Дистрибьютор и продюсер фильмов и телепрограмм, управляющий директор BeijingShineCinemas Co., Ltd., бренд-директор AI Future Film Research Institute Лян Цзяшань отметила перспективы сотрудничества России и Китая в киноиндустрии. По ее словам, взаимодействие может развиваться не только в сфере полнометражного кино, но и в производстве другого контента, а также с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Например, от фильмов нужно переходить к разному контенту. Сегодня молодой китаец может узнать о России не из полнометражного фильма, а из рилсов», — сказала Лян Цзяшань.

«Сотрудничество в этой области приведет к развитию новых путей кинопроизводства», — добавила она.