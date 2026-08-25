Прокуратура через суд потребовала ускорить расселение аварийных домов в Верхотурском округе

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. Прокуратура Верхотурского района добилась через суд пересмотра сроков расселения аварийного жилья в муниципальном округе Верхотурский. Надзорное ведомство установило, что дальнейшая эксплуатация ряда жилых зданий представляет прямую угрозу для жизни и здоровья граждан, пишет пресс-служба свердловской прокуратуры.

Речь идет о нескольких домах: пяти в городе Верхотурье, пяти в поселке Привокзальный и одном в поселке Карпунинский. Ранее администрация муниципалитета определила сроки их расселения до 31 декабря 2027 года и 31 декабря 2030 года. Эксперты пришли к выводу, что проживание в этих помещениях опасно для самих жильцов.

Для восстановления прав граждан надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию сократить сроки отселения. Верхотурский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на муниципалитет обязанность установить разумный срок для расселения людей, занимающих помещения в указанных домах.