Экс-министра дорожного хозяйства Челябинской области приговорили к шести годам лишения свободы

УрБК, Челябинск, 25.08.2026. Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему министру дорожного хозяйства и транспорта региона Алексею Нечаеву. Он признан виновным в хищении в составе организованной группы и получении взятки в особо крупном размере, пишет «Коммерсантъ».

Судья Юлия Живодинская назначила подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно Нечаев обязан выплатить штраф в размере 5,6 млн руб., он лишен права занимать государственные должности сроком на шесть лет. В доход государства обращены сумма взятки, автомобиль, нежилое помещение и земельные участки, принадлежавшие осужденному. Также суд полностью удовлетворил гражданский иск ведомства, постановив взыскать с фигурантов дела солидарно 263,9 млн руб. в качестве возмещения причиненного ущерба.

Ранее гособвинение запрашивало для подсудимого девять лет колонии, штраф в пятикратном размере от суммы взятки и запрет на госслужбу на десять лет. В качестве смягчающих обстоятельств сторона защиты указывала на полное признание вины, раскаяние, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, а также наличие у подсудимого детей и необходимость ухода за больными родителями.