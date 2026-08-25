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Прибыль банков РФ в июле выросла на 18%

УрБК, Москва, 25.08.2026. Чистая прибыль российских банков в июле 2026 года выросла на 18% по сравнению с июнем, до 443 млрд руб. Об этом говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Рентабельность капитала банков в годовом выражении увеличилась примерно до 23,6% с 20% месяцем ранее. Основная прибыль банков составила 442 млрд руб., увеличившись на 28%. Рост произошел на фоне сокращения расходов на резервы по проблемным активам до 168 млрд руб. с 282 млрд руб. в июне.

Расходы на формирование резервов снизились главным образом в корпоративном сегменте — на 103 млрд руб., или 77%. По данным ЦБ, отдельные банки восстановили ранее созданные резервы, в том числе после актуализации заемщиками бизнес-планов с учетом роста доходов.

Неосновные доходы банков в июле снизились на 46 млрд руб., или 31%. Основной причиной стало сокращение поступлений дивидендов от дочерних и зависимых компаний.

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