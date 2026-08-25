ТПП предложила установить срок выдачи селлерам документов об ущербе на складах маркетплейса

УрБК, 25.08.2026. Селлеры, чьи товары пострадали в результате пожаров на складах маркетплейсов, сталкиваются с серьезными трудностями при получении актов сверки и иных документов, подтверждающих ущерб. Об этом «Ведомостям» заявили вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова и президент «Опоры России» Александр Калинин.

Отсутствие официальных бумаг становится препятствием для оформления мер государственной поддержки и дальнейших юридических действий. Чтобы решить эту проблему, ТПП направила в правительство предложение установить обязательный и разумный срок, в течение которого маркетплейсы должны выдавать документ, подтверждающий факт уничтожения или повреждения товара из-за атак дронов.

В обращении также содержится ряд дополнительных инициатив для защиты прав предпринимателей. В частности, бизнес-объединения предлагают провести обязательную ревизию остатков продукции на уцелевших складах с непосредственным участием пострадавших селлеров. Кроме того, планируется обеспечить продавцам полный и прозрачный доступ к информации о фактическом наличии и состоянии их имущества.

Еще одной важной мерой названо формирование единого открытого реестра пострадавших предпринимателей с указанием объемов утраченного имущества. Авторы обращения также настаивают на полном снятии ограничений на вывоз товаров с тех складов, которые не были затронуты инцидентами, чтобы бизнес мог оперативно спасти уцелевшие партии продукции.