В Екатеринбурге выросла доля ипотечных сделок на рынке загородного жилья

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2026. Рынок загородной недвижимости Екатеринбурга сохраняет высокую активность, к началу августа реализовано более половины объема сделок за весь 2025 год, сообщили в федеральной компании «Этажи». При сохранении текущей динамики итоговые показатели 2026 года могут оказаться на уровне прошлого года или выше при активном осеннем сезоне.

Основной спрос по-прежнему приходится на индивидуальные жилые дома. Одновременно сохраняется интерес к земельным участкам, что, по оценке экспертов, свидетельствует о продолжении спроса на строительство собственного жилья как долгосрочную инвестицию.

Одним из заметных изменений 2026 года стало увеличение доли ипотечных сделок. По данным компании, за год она выросла примерно на 65%. В сегменте индивидуальных домов показатель увеличился примерно на 66%: сейчас ипотека используется примерно в каждой третьей-четвертой сделке.

«Ключевым изменением 2026 года стало увеличение доли ипотечных сделок: если в 2025 году ипотека использовалась менее чем в каждой пятой покупке, то в 2026 году ее доля выросла почти на 65%. Наиболее заметна эта тенденция в сегменте индивидуальных домов, где доля сделок с использованием ипотеки за год увеличилась примерно на 66%, и сегодня практически каждая третья-четвертая покупка дома осуществляется с привлечением заемных средств», — сказал бренд-менеджер направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Екатеринбурге Евгений Горбенко.

По его словам, еще более заметный рост наблюдается в сегменте земельных участков: доля ипотечных сделок увеличилась примерно на 106% по сравнению с прошлым годом. При этом на рынке дачной недвижимости существенных изменений не произошло. Доля покупок с использованием ипотеки выросла незначительно, а большинство сделок по-прежнему проводится за счет собственных средств.

Наибольший спрос сохраняется на южном направлении Екатеринбурга — в населенных пунктах вдоль Полевского и Челябинского трактов. Среди наиболее востребованных локаций эксперты называют Горный Щит, Курганово, Гусеву, Бобровский и Большой Исток. Популярность этих территорий связывают с близостью к Екатеринбургу, транспортной доступностью и большим количеством новых коттеджных поселков.

Стабильный спрос отмечается и на Тюменском направлении, в частности в Косулино, Прохладном, Рассохе и Белоярском районе. Востребованность этих территорий обусловлена активной застройкой и широким выбором домов разной стоимости. В 2026 году выросло число сделок на Московском тракте — в районе 14-го километра, Первоуральска и Билимбая. По объему продаж это направление пока уступает южному, однако динамика остается положительной.

Северное направление также сохраняет стабильный спрос. Покупатели выбирают Верхнюю Пышму, Среднеуральск и Березовский, которые привлекательны для работающих в Екатеринбурге жителей, заинтересованных в собственном доме рядом с городом.

На востоке области спрос распределен менее концентрированно. Сделки совершаются в Истоке, Кольцово, Каменске-Уральском и отдельных населенных пунктах Белоярского района. По оценке экспертов, здесь спрос формируется преимущественно за счет локальных проектов и новых коттеджных поселков. В целом эксперты отмечают сохранение высокой активности на рынке загородной недвижимости Екатеринбурга и стабильные темпы продаж.