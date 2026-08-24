УрБК, Екатеринбург, 24.08.2026. В Свердловской области модернизируют комплекс ядерной медицины. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера.

Ядерная медицина хорошо себя зарекомендовала в диагностике и лечении онкологических заболеваний, объяснил губернатор. Согласно проекту модернизации, в 2027 году в отделении радиологии в филиале Свердловского онкодиспансера в Нижнем Тагиле установят новую систему ОФЭКТ-КТ.

К 2028 году на базе Свердловского областного онкодиспансера откроется новое отделение радиологии для производства радиофармацевтических лекарственных препаратов и оказания медицинских услуг с применением технологий ядерной медицины. Центр аккумулирует все подразделения для полного цикла оказания помощи пациенту — от производства диагностических и терапевтических препаратов до их применения. Здесь оборудуют блок радионуклидной терапии, кабинеты компьютерной томографии различных типов.

Высокотехнологичной системой ОФЭКТ-КТ оборудуют и новое отделение радиологии, которое планируется создать на базе Свердловской областной клинической больницы № 1 в 2029 году. Эта система позволяет диагностировать также неврологические и кардиологические заболевания.

«В прошлом году мы значительно модернизировали Свердловский областной онкодиспансер. В этом году обновили часть отделения дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии в Свердловском госпитале для ветеранов войн. Продолжим эту работу, чтобы привести в порядок все отделение», — сообщил Д. Паслер.