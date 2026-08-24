В Екатеринбурге число предприятий малого и среднего бизнеса ощутимо выросло за пять лет

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2026. В Екатеринбурге за последние пять лет число предприятий малого и среднего бизнеса выросло на 12%. Муниципальной поддержки воспользовались более 14 тыс. предпринимателей. Как сообщает департамент информполитики горадминистрации, об этом на заседании Совета директоров заявил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

По данным Д. Ноженко, в городе работают более 130 тыс. предпринимателей и компаний, а число занятых в отрасли превышает 436 тыс. человек. Для их поддержки с 2021 года в Екатеринбурге реализуется программа «Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности». Основной оператор программы — екатеринбургский центр развития предпринимательства, ежегодно для начинающих и действующих субъектов МСП проводит около 150 консультаций, дает экспертную оценку более чем 50 бизнес-планов и организует обучающие и деловые мероприятия, рассказал Д. Ноженко.

Одним из инструментов поддержки является конкурс «Предприниматель года». За пять лет число заявок на него выросло в 15 раз — с 30 до 450, а всего участниками стали более 1,5 тыс. предпринимателей. Особое внимание город уделяет производственному бизнесу. Сегодня в Екатеринбурге работают более 10 тыс. малых и средних производственных предприятий. Только за 2025 год их число выросло на 5%.

На базе центра реализуется бесплатный муниципальный акселератор «Сила Прорыва». За время его работы проведено 12 потоков, участниками которых стали более 900 производственных компаний с совокупным оборотом свыше 75 млрд руб. В среднем через год после завершения программы выручка участников увеличивается более чем на 49%.

Выпускники «Силы Прорыва» создали клуб производителей «Прорыв», который сегодня объединяет более 370 руководителей предприятий. Только в 2025 году благодаря кооперации внутри клуба компании заключили сделки примерно на 500 млн руб.

«Мы смогли создать экосистему, где администрация дает старт развитию, а Клуб поддерживает дальнейший рост. Муниципалитет заложил фундамент, а бизнес, в свою очередь, построил самодостаточную экосистему, которая приносит реальную пользу и городу, и самим предпринимателям», — подчеркнул Д. Ноженко и добавил, что в 2025 году предприниматели перечислили в местный бюджет 15,3 млрд руб. — на 7% больше, чем годом ранее.