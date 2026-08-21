Глава СОФПП озвучил главную проблему для предпринимателей креативной индустрии

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. Основными проблемами предпринимателей в сфере креативных индустрий остаются высокая стоимость заемных средств, налоговая нагрузка и падение платежеспособного спроса. Об этом рассказал на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал» рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

«Первая проблема — это дорогие заемные средства, потому что действительно на рынке ставка за 20% годовых. Поэтому как раз то, что Фонд предоставляет под 10,5-14%, это действительно самая низкая ставка. Дальше проблемы они уже такие, скажем так, относительно технического характера: налоговая нагрузка, падение платежеспособного спроса, кризис неплатежей по цепочкам поставок», — пояснил Валерий Пиличев.

При этом он подчеркнул практическую пользу от участия в Международном фестивале креативных индустрий: «У нас три большие пользы. Во-первых, предприниматели познакомятся, пообщаются друг с другом из других областей, может быть, какие-то коллаборации затеют. Во-вторых, послушают лидеров рынка, которые к нам приедут, про их опыт. А третье — это наша история с торгово-закупочными сессиями. В прошлом году у нас было примерно 54 контракта заключено по итогам таких сессий».

Валерий Пиличев добавил, что байеры из 11 стран работают с уральскими производителями, дают обратную связь по продукции: «Я сам лично наблюдал, когда байеры подходили к производителю одежды и прямо вот на месте говорили: «Вот тут пуговица не та, вот тут шов надо немножечко по-другому сделать». И тогда, мол, залетит, мы готовы с вами заключать контракт».