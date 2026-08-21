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Свердловская область заняла шестое место в России по объему креативной экономики

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. Объем креативной экономики Свердловской области составляет 150,5 млрд руб., что вывело регион на шестое место в стране. По итогам 2025 года субъекты креативной экономики заплатили в бюджеты всех уровней 27,7 млрд руб. налоговых поступлений, рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин в пресс-центре «ТАСС-Урал».

«На сегодня больше 13 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства именно в сфере креативных индустрий. К 2024 году — 12,5% рост, то есть прямо так достаточно существенно», — сообщил Дмитрий Ионин.

По его словам, регион занимает лидирующие позиции в УрФО, а по доле валовой добавленной стоимости в структуре ВРП креативная экономика составляет 3,2%. Дмитрий Ионин также рассказал о мерах поддержки креативных предпринимателей: «В июне Министерство экономики Свердловской области вместе с Фондом запустили региональный реестр субъектов креативных индустрий. На сегодня у нас около 50 предпринимателей в этом реестре, их число постоянно растет».

Среди мер поддержки: бесплатные образовательные программы, акселераторы, мастер-классы (более 20 программ ежегодно), специальные займы по ставке 10,5% годовых, содействие маркировке продукции, возможность продажи товаров в кластерах («Дом на Салют», где представлено около 200 брендов).

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