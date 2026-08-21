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Названы главные темы Международного фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге

УрБК,  Екатеринбург, 21.08.2026. В Екатеринбурге с 25 по 28 августа состоится третий Международный фестиваль креативных индустрий. В этом году организаторы ожидают около 4 тыс. участников из 11 стран, что значительно превышает показатель прошлого года (2,6 тыс. регистраций). Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин в пресс-центре «ТАСС-Урал».

«Мы проводим фестиваль в третий раз традиционно при поддержке Правительства области, администрации Екатеринбурга. У нас уже больше четырех тысяч регистраций и довольно насыщенная программа», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что ключевыми темами фестиваля станут кино и мода. «Ожидаем гостей из 11 стран: Китай, Южная Корея, Беларусь, Азербайджан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Непал, Арабские Эмираты, Турция, Узбекистан. Пять площадок, традиционно открытие и пленарная сессия пройдут в киноконцертном театре «Космос», плюс активно задействованы наши кластеры «Домна», «Салют», Макаровский кластер и хлебозавод № 6», — сообщил Дмитрий Ионин.

В программе фестиваля — выступления известных спикеров: писателя Максима Ильяхова, актера Юрия Колокольникова, стилиста Александра Рогова. 25–26 августа в «Домне» пройдет трек «Мода» с участием более 60 дизайнеров из разных регионов России, 26 августа в «Салюте» состоится трек «Кино» с участием международных продюсеров.

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На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. — Дмитрий Александрович, как вы оцениваете развитие креативных индустрий в Свердловской области? Как мы выглядим на фоне других регионов? Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России. По данным исследования, проведенного федеральным Агентством стратегических инициатив (АСИ), Свердловская область в 2024 году входит в ТОП-10 российских регионов-лидеров по развитию креативной экономики. Креативная экономика региона растёт на 16% в год — быстрее, чем в