В Свердловской области историей человека-паука интересуются мужчины 35-44 лет

УрБК, Москва, 21.08.2026. За две недели до показов в России фильма «Человек паук: Новый день» трафик на сайт фильма взлетел в 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора «МегаФон».

В ожидании неофициальных российских показов поклонники посещали фан-сайты и ресурсы с комиксами о супергерое. Большинство поклонников фильма пришлось на жителей Москвы, Краснодарского края и Ростовской области. Также в топ-5 вошли пользователи из Санкт-Петербурга и Калининградской области, а Свердловская область оказалась в середине рейтинга.

Больше всего в регионе интересовались фильмом жители в возрасте 35–44 лет — на них пришлось 34% всей аудитории тематических ресурсов, еще 26% составили пользователи 25–34 лет. В целом мужчины интересовались вселенной чаще женщин —67%. Авторы исследования отмечают, что менно мужчины составляют 100% посетителей подобных сайтов.

По данным аналитиков Rutube, с начала мировой премьеры, 31 июля, все копии нового фильма «Человек паук: Новый день», размещенные пользователями на видеосервисе, за две недели собрали более 15 млн просмотров, сообщили в пресс-службе «МегаФон».