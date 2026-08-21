Выдача ипотеки в Свердловской области в июле сократилась на 21%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. Банки Свердловской области в июле 2026 года выдали 3,30 тыс. ипотечных кредитов, что на 21% меньше, чем месяцем ранее. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выдачи ипотеки за месяц снизился в регионе на 31% и составил 11,45 млрд руб. Средний размер кредита достиг 3,47 млн руб., средний срок кредитования — 232 месяца. С такими показателями область заняла 5 место в рейтинге регионов по объемам ипотечного кредитования. По итогам 7 месяцев 2026 года жители региона оформили 23,94 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 88,39 млрд руб. Средний размер кредита составил 3,69 млн руб., средний срок — 248 месяцев.

В Тюменской области падение оказалось еще более заметным: 1,38 тыс. кредитов (-25%) на 5,16 млрд руб. (-35%). Средние параметры — 3,75 млн руб. и 259 месяцев. С начала года выдано 9,94 тыс. кредитов на 40,31 млрд руб. Регион занял 18 место. Челябинской области в июле выдали 2,28 тыс. кредитов (-18% к июню) на сумму 7,49 млрд руб. (-26%). Средний чек составил 3,29 млн руб., срок — 225 месяцев. За 7 месяцев оформлено 15,65 тыс. кредитов на 54,25 млрд руб. Регион занял 10 место в рейтинге.

В топ-5 в июле по объему ипотечного кредитования вошли Москва — 6,99 тыс. кредитов на 44,74 млрд руб., Московская область — 5,29 тыс. кредитов на 27,02 млрд руб., Санкт-Петербург — 4,23 тыс. кредитов на 20,94 млрд руб., Республика Татарстан — 2,94 тыс. кредитов на 12,18 млрд руб. и Свердловская область — 3,30 тыс. кредитов на 11,45 млрд руб.

В целом по стране в июле 2026 года банки выдали 89,54 тыс. ипотечных кредитов, что на 20% меньше, чем в июне. Общий объем выдач составил 356,36 млрд руб. (-30% к июню). Средняя сумма кредита снизилась до 3,98 млн руб., средний срок — до 240 месяцев. За 7 месяцев 2026 года россияне оформили 616,70 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,63 трлн руб., что на 43% и 40% соответственно больше, чем за аналогичный период 2025 года.