Правительство предложило установить штрафы за неисполнение решений губернаторов

УрБК, Москва, 21.08.2026. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит административную ответственность за неисполнение решений глав регионов и оперативных штабов. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Под действие новой нормы попадут граждане, должностные лица и компании, не исполнившие предписания высшего должностного лица субъекта или оперативного штаба, сформированного главой региона по решению президента. Исключение — составы правонарушений, уже предусмотренные статьей 20.5 КоАП.

Предметом регулирования станут правоотношения, связанные с обеспечением общественной безопасности, правопорядка, проведением мобилизации и реализацией мер по удовлетворению потребностей армии и населения в период военной операции. Размер штрафных санкций для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Юридическим лицам «светят» штрафы от 300 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Срок давности привлечения к ответственности по новой статье предлагается установить в три года. Возбуждать дела смогут должностные лица органов госвласти, входящих в состав оперативных штабов, а рассматривать их — судьи.

Оперативные штабы созданы в регионах по указу президента в 2022 году. Решения этих штабов являются обязательными. Но ответственность за их неисполнение была установлена лишь в нескольких регионах. Теперь ее введут по всей стране.