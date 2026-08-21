Число закрытий бизнесов в бьюти-индустрии России выросло в 1,5 раза с начала года

УрБК, Москва, 21.08.2026. В январе–июле 2026 года количество ликвидаций компаний в сфере beauty-услуг в России увеличилось на 52,5% в годовом выражении, достигнув 12,3 тыс. случаев. Одновременно число регистраций новых специализированных юридических лиц сократилось на 16,1%, до 13 тыс., пишет «Коммерсант».

Эксперты связывают негативную динамику с изменением налогового законодательства. С января 2026 года порог выручки для обязательной уплаты НДС снизился с 60 млн до 20 млн рублей в год. Это существенно увеличило фискальную и административную нагрузку на небольшие салоны. «Салон без прозрачной экономики, сильной команды и постоянной клиентской базы сегодня становится крайне уязвимым», — отмечает основатель сети барбершопов «Супермен» Василий Михайлов.

Мастера массово переходят в статус самозанятых или арендуют места в коворкингах. По данным ФНС, к концу июня 2026 года численность самозанятых в России превысила 16,8 млн человек, увеличившись более чем на 3 млн за год. К августу 2026 года в городах-миллионниках количество косметологических клиник сократилось на 2% (до 19,6 тыс. точек). При этом число парикмахерских и ногтевых сервисов осталось практически неизменным, а количество барбершопов выросло на 10%, достигнув 5 тыс. заведений.

Спрос на услуги красоты сохраняется, но его структура меняется. По данным Росстата, в первом полугодии россияне потратили на парикмахерские и косметические услуги 179,6 млрд рублей (+16% к прошлому году). Однако этот рост обеспечен не увеличением числа клиентов, а повышением цен. В июле женская стрижка подорожала на 13% (до 980,5 руб.), мужская — на 16% (до 767,4 руб.), а маникюр — почти на 10%. Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» фиксирует снижение числа чеков в салонах на 4% при росте медианного чека на 10% (до 1,9 тыс. руб.).