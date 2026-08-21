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Книгоиздатели сокращают выпуск тиражей после пожаров на складах Wildberries

УрБК, Москва, 21.08.2026. После пожаров на складах Wildberries часть издательств приостановила печать будущих новинок и начала сокращать тиражи. Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на представителей в крупных книготорговых сетях. 

Беспокойство издателей вызывают риски при дистрибуции через маркетплейсы, объясняет источник в одной из компаний: «Хранить продукцию на их складах теперь опасно, однако не у всех издательств есть помещения для хранения всех своих тиражей».

По оценке Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей во время пожаров на складах было уничтожено более 11 млн книг. Основная часть уничтоженных тиражей — художественная, детская и научно-популярная литература. В «Эксмо-АСТ» также говорили о значительных потерях пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. В результате независимые издательства приостановили поставки на маркетплейсы, а крупные — перешли на продажу книг со своих складов.

«Те тиражи, которые мы собирались продать и подбить издержки, сгорели. Поэтому издательские дома действительно сокращают число новинок и проектов, которые должны были выйти»,— подтверждает гендиректор «Росмэн» Борис Кузнецов.

По его оценке, Wildberries — крупнейшая книжная площадка страны, на нее приходилось 30% продаж отрасли. В «Альпине» не останавливают допечатки, однако тщательно оценивают размеры необходимых тиражей, отмечает директор по маркетингу издательской группы Ирина Антонова.

В «Эксмо-АСТ» планируют ориентироваться на спрос и способность товаропроводящих каналов, в частности Wildberries, и исходя из этого корректировать дальнейшие планы, уточнил представитель компании: «Если сравнивать план выпуска в августе этого года и выпуск в аналогичном периоде 2025 года, то мы видим незначительное снижение, но общий объем остается на уровне 10 млн экземпляров по группе».

Ранее УрБК писал о снижении спроса на бумажные книги. В интервью изданию основательница екатеринбургского книжного магазина «Буквально» Анна Санина отмечала, что покупатели стали реже приобретать книги, хотя интерес к чтению сохраняется. По ее словам, книга все чаще становится подарком или предметом коллекционирования. 

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Скриншот с сайта издательства АСТ
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