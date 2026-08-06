Шигир раздора

На прошлой неделе случилось сразу два конфликта, в центре которых оказался хранящийся в Свердловском областном краеведческом музее им. О. Е. Клера Большой Шигирский идол. Сначала выяснилось, что издательство «АСТ»,несмотря на запрет музея, поместило на обложку романа Андрея Рубанова «Мороз по жести» изображение древней скульптуры. Затем выяснилось, что без спроса этот же образ использовали организаторы Уральского кофейного фестиваля. Пока относительно благополучно разрешилась только одна история. Но вновь оказались подняты многолетние вопросы взаимодействия бизнеса и хранителей артефактов, обладающих медийным потенциалом.

За последние годы Шигирский идол стал одним из наиболее узнаваемых символов региона. По данным современных исследований, возраст артефакта превышает 11 тыс. лет. Он хранится в Музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге и считается объектом мирового археологического значения.

Бизнесом обсуждались проекты в сфере сувенирной продукции, ювелирных изделий, одежды, напитков и туристических сервисов. В 2022–2023 годах власти, музей и представители предпринимательского сообщества обсуждали возможность продвижения Екатеринбурга через образ Шигирской археологической коллекции как через узнаваемый культурный бренд.

В креативном кластере «Домна» проводились специальные конференции, посвященные легальному использованию образов Шигирской коллекции в бизнес-проектах. На них музейные юристы и специалисты разъясняли предпринимателям порядок получения разрешений и заключения лицензионных соглашений. Как отмечала начальник юридического отдела музея Анастасия Ширшова, «получить разрешение не сложно, о чем свидетельствует опыт многих предпринимателей, которые сотрудничают с нами».

При этом музей последовательно напоминает, что изображения предметов Музейного фонда РФ для коммерческой продукции могут использоваться только с разрешения правообладателя и после заключения соответствующего договора. Сотрудники музея подчеркивают, что задача состоит не в запрете использования образа идола, а в создании понятного и законного порядка работы с экспонатами.

История с Уральским кофейным фестивалем показала, что интерес к образу сохраняется.

Специальная серия дрип-пакетов, выпущенная медиа «Чойс» совместно с Уральским кофейным фестивалем, была посвящена знаковым местам, явлениям и культурным символам Урала. Одним из героев серии стал Большой Шигирский идол.

В редакции «Чойса» признали, что официальное разрешение музея на использование изображения получено не было, хотя о существовании лицензионной политики команда знала. «В момент разработки дизайна были увлечены и забыли об этом», — сообщила шеф-редактор медиа Мария Умерова.

При этом редакция подчеркнула, что проект не преследовал коммерческой эксплуатации музейного образа. «Мы с большим уважением относимся к деятельности Музея, его коллекции, научной и просветительской работе, а также к значению Шигирского идола как уникального объекта культурного наследия Урала и одного из уникальных археологических артефактов мирового значения. У нас не было намерения нарушить права или законные интересы Музея, присвоить себе связь с его коллекцией либо использовать образ Шигирского идола вопреки установленному порядку», — пояснили редакции ИАА УрБК в «Чойсе».

Авторы проекта отметили, что серия дрип-пакетов задумывалась как просветительская: упаковка рассказывала о знаковых местах, явлениях, образах и артефактах Урала. «Нам хотелось обратить внимание аудитории на тот факт, что этот уникальный артефакт находится именно в Екатеринбурге и доступен всем посетителям музея», — подчеркнули в редакции.

После общения сторон спор был урегулирован. «На сегодня все вопросы с музеем урегулированы», — добавили в «Чойсе». В свою очередь, в Свердловском областном краеведческом музее подтвердили нашему агентству, что не имеют претензий к проекту.

История с книгой издательства «АСТ» развивалась по иному треку. Ранее музей сообщал, что редакция Елены Шубиной обращалась за разрешением использовать изображение Большого Шигирского идола на обложке романа Андрея Рубанова, однако получила отказ. Несмотря на это, книга поступила в продажу с изображением артефакта, после чего музей начал претензионную работу.

«После полученного отказа в адрес руководства ГАУК СО «СОКМ» обратился департамент «Художественная литература» издательства «АСТ» с дополнительными пояснениями об издательском проекте. Со стороны ГАУК СО «СОКМ» в департамент направлена информация о необходимости соблюдения законодательства Российской Федерации в части использования изображения музейного предмета. В связи с появившейся информацией о выпуске указанного издания ГАУК СО «СОКМ» ведется претензионная работа», — говорится в информационном письме Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера, имеющемся в распоряжении УрБК.

Еще до возникновения спора писатель Андрей Рубанов, представляя роман на фестивале «Пикник книг» в Тюмени, объяснял, что изображение Большого Шигирского идола на обложке напрямую связано с сюжетом произведения. По словам автора, роман продолжает историю, начатую в книге «Человек из красного дерева», а сам Шигирский идол является «одной из величайших археологических загадок мира».

Позднее издательство удалило книгу с сайта, изменило оформление книги, и обновленное издание вновь появилось в продаже. На изменение обложки обратила внимание редакция ИАА УрБК.

Эксперты, опрошенные редакцией ИАА УрБК, предположили, что причиной отказа музея в согласовании использования изображения могло стать содержание самого произведения. В частности, внимание обращается на то, что первоначальная обложка содержала предупреждение «содержит нецензурную брань», размещенное рядом с изображением Большого Шигирского идола. По мнению собеседников агентства, именно это обстоятельство могло стать основанием для отказа в выдаче разрешения на использование изображения музейного предмета.

Редакция ИАА УрБК также обращалась в издательство «АСТ» за комментарием, однако на момент выхода публикации там прокомментировать ситуацию не смогли.

Истории с книгой издательства «АСТ» и продукцией для Уральского кофейного фестиваля — не первые подобные случаи. Эти примеры показывают, что интерес к использованию образа Шигирского идола в творческих и коммерческих проектах остается высоким. Одновременно они свидетельствуют о востребованности механизмов, которые несколько лет назад начали формироваться в Екатеринбурге: разъяснения правил использования музейных предметов, консультаций для бизнеса и постоянного диалога между правообладателем и авторами проектов. Именно такой подход позволяет одновременно популяризировать один из главных символов Урала и соблюдать требования законодательства.