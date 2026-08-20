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ЕВРАЗ направил 6,3 млн рублей на поддержку музеев Урала

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. ЕВРАЗ направил около 6,3 млн руб. на поддержку музейных проектов на Урале за последние годы. В том числе 480 тыс. руб. компания выделила на создание интерактивного музея в поселке Валериановске Качканарского муниципального округа Свердловской области, сообщили в пресс-службе компании.

Музей создается на базе местной школы. Проект школьников и педагогов стал победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». На выделенные средства школа приобрела мультимедийную панель и профессиональные аудиогиды.

Оборудование объединено в цифровой комплекс: при приближении посетителя к экспонату в наушниках автоматически запускается рассказ о нем. Презентация обновленного музея прошла в формате краеведческого мини-квеста. Посетителям рассказали об истории Валериановска от эпохи золотых приисков до наших дней. В дальнейшем экспонаты планируют разместить в рекреациях школы.

За последние годы ЕВРАЗ также поддержал музейные проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре. В Нижнетагильском музее боевой славы металлургов обновили Wi-Fi-инфраструктуру, отремонтировали купол выставочного зала и установили оборудование для создания «эффекта присутствия».

В музее изобразительных искусств обновили освещение, приобрели оборудование для контроля микроклимата в хранилищах и организовали тактильные выставки. В Качканаре мультимедийное оборудование появилось в историко-краеведческом музее. На базе библиотеки в Валериановске также создано интерактивное пространство с цифровой средой. Всего на поддержку музейных инициатив на Урале компания направила около 6,3 млн руб.

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