В Екатеринбурге на три маршрута вышли 15 новых автобусов-гармошек

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. 15 новых автобусов особо большого класса начали работу на маршрутах №№ 50, 64 и 67 в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

«С сегодняшнего дня на маршруты № 50, 64, 67 вышли 15 новых автобусов особо большого класса», — сказал он.

Новые машины были закуплены в рамках транспортной реформы Екатеринбурга. Муниципалитет заключил контракт на поставку 15 автобусов с компанией «Автотехком» в мае 2026 года.

Автобусы-гармошки имеют длину 18 м и рассчитаны на перевозку до 184 пассажиров. Машины оснащены валидаторами, USB-разъемами для зарядки устройств, кондиционерами и системой «Умный город», которая подсчитывает число оплативших проезд пассажиров.

Это вторая крупная закупка автобусов особо большого класса в Екатеринбурге в рамках транспортной реформы. Первая партия из 15 таких машин вышла на городские маршруты в августе 2025 года. Сейчас автобусы работают на маршрутах №№ 49 и 51.

В 2026 году Екатеринбург продолжает обновление общественного транспорта. В частности, власти планируют приобрести около 105 новых автобусов.