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В Свердловской области возобновился рост цен на автомобильный бензин

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. В Свердловской области впервые с конца июля зафиксирован рост цен на автомобильный бензин. Данные приведены в сводке Свердловскстата за период с 10 по 17 августа.

За отчетную неделю средняя стоимость бензина марки АИ‑92 в регионе увеличилась на 0,13% и достигла 68,44 руб. за литр. Цена на АИ‑95 поднялась на 0,07% — до 72,74 руб. за литр. Стоимость АИ‑98 выросла на 0,09%, составив 95,93 руб. за литр. При этом дизельное топливо подешевело на 0,36% и стоит теперь 84,07 руб. за литр.

По информации Банка России, за период с января по июль 2026 года моторное топливо в Свердловской области подорожало на 22,93%. В июле 2026 года рост цен составил 3,91 %.

В целом по России потребительские цены на бензин с начала года по 17 августа увеличились на 18,33%, существенно опередив темпы общей инфляции за тот же период (4,67%). Рост цен на дизельное топливо в стране с начала года достиг 18,41%. Отдельно отмечается, что в период с 11 по 17 августа стоимость бензина выросла на 0,51% относительно предыдущей недели, а в интервале с 28 июля по 3 августа прирост составил 1,09%.

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