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УБРиР повысил доходность накопительного счета до 15%

Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил бонусную ставку по накопительному счету. При выполнении условий доходность может достигать 15% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

Базовая ставка по счету составляет 4,5% годовых. При подключении подписки «Доход+» клиент получает дополнительные 1% годовых при зачислении на карту УБРиР зарплаты, пенсии или социальных выплат.

Еще одна часть бонусной ставки зависит от расходов по карте. При покупках на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб. ставка составляет 7,5% годовых, от 30 тыс. до 60 тыс. руб. — 8,5%, от 60 тыс. руб. — 9,5%.

«Чем больше покупок по картам УБРиР, тем выше доход по накопительному счету. Для примера возьмем среднестатистическую семью. Клиент получает заработную плату на карту УБРиР — это сразу даст +1% годовых к базовой ставке. Допустим, одна карта УБРиР используется как основная для двух супругов, с нее оплачиваются ежедневные траты на общие нужды семьи. Когда покупки по ней превысят 60 тысяч рублей в месяц, то это даст еще +9,5% годовых к бонусной ставке. Таким образом, в сумме доходность по накопительному счету составит 15% годовых», — отметила руководитель блока развития бизнеса привлечения пассивов департамента розничного бизнеса УБРиР Татьяна Золотухина.

Средства со счета можно снимать и пополнять без ограничений. Проценты начисляются на минимальный остаток средств за календарный месяц и выплачиваются в последний календарный день месяца. Один клиент может открыть до пяти накопительных счетов.

Стоимость подписки «Доход+» составляет 299 руб. в месяц. После ее отключения и окончания уже оплаченного периода бонусная ставка не начисляется.

Подробнее об условиях накопительного счета можно узнать на сайте УБРиР.

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