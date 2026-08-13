УБРиР повысил максимальную ставку по накопительному счету до 14,25%

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) перезапустил накопительный счет «Ежедневный доход», повысив максимальную ставку по нему до 14,25% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Базовая ставка по счету сохранилась на уровне 9,5% годовых и начисляется на ежедневный остаток. Дополнительно клиенты могут получить две бонусные ставки в рамках подписки «Доход+», которая стоит 299 руб. в месяц.

«К базовой ставке 9,5% годовых появляется возможность прибавить сразу две бонусные ставки. Первая бонусная ставка – 3,75% – годовых начисляется за поддержание ежедневного минимального баланса от 20 000 рублей на всех дебетовых картах клиента в УБРиР суммарно в течение предшествующего календарного месяца. Вторая бонусная ставка — 1% годовых – становится доступна при зачислении на карту УБРиР зарплаты, пенсии или социальных выплат (пособий, субсидий) на общую сумму от 10 000 рублей в месяц. В сумме обе бонусные ставки прибавят 4,75% годовых, которые по данному накопительному счету начисляются ежедневно», — отметила руководитель блока развития бизнеса привлечения пассивов департамента розничного бизнесаУБРиР Татьяна Золотухина.

При выполнении условий клиент может получить максимальную ставку 14,25% годовых. Счет позволяет ежедневно получать доход на остаток средств, сохраняя возможность свободно ими распоряжаться. Клиент может открыть несколько таких счетов, срок их действия не ограничен.

При отключении подписки «Доход+» после окончания уже оплаченного периода бонусные ставки не начисляются и не выплачиваются. Подробнее об условиях накопительного счета и подписки можно узнать на сайте УБРиР⁠.