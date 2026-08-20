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Пищевые производители повысили цены на свою продукцию в июле

УрБК, Москва, 20.08.2026. Пищевые производители в июле 2026 года повысили цены на продукцию на 1,2% по сравнению с июнем. Об этом говорят данные Росстата.

Так, на 18,7% выросли в цене консервы из печени трески, мука и гранулы из рыбы — на 13,2%, комплексные пищевые добавки — на 10,2%, соевая мука — на 9,7%. В то же время снизились цены на меланж — на 16,8%, экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменители кофе — на 10,8%.

В июне по сравнению с маем цены не изменились, в мае по сравнению с апрелем цены снизились на 0,5%, в апреле повысились на 0,6%, в марте снизились на 0,1%, в феврале на 1%, в январе не изменились по сравнению с декабрем 2025 года. По сравнению с началом года июльские цены были на 0,4% выше, в годовом выражении — ниже на 0,6%.

Цены производителей напитков в июле относительно июня выросли на 0,2%. С начала года цены выросли на 4,5%, в годовом выражении — на 7,5%. В июне по сравнению с маем цены снизились на 0,3%, в мае выросли на 0,8%, в апреле — на 0,1%, в марте — на 0,5%, в феврале — на 0,6%, в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года — на 2,4%, сообщило ведомство.

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