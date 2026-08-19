В Екатеринбурге продолжается строительство гимназии «Арт‑Этюд» на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. В Екатеринбурге продолжается строительство гимназии «Арт‑Этюд»: на площадке в микрорайоне Эльмаш ведутся комплексные работы — от устройства фасада и кровли до прокладки инженерных сетей и монтажа алюминиевых витражей. Подрядчик — строительный холдинг «Атом» строго придерживается сроков и условий контракта.

Один из главных элементов проекта — актовый зал на 600 мест с профессиональной сценой, который позиционируется как «сердце школы». По оценке подрядчика, уровень исполнения зала соответствует лучшим концертным площадкам Екатеринбурга.

Как сообщил Александр Прокопович, руководитель проектов холдинга «Атом», конфигурация сцены, включая галерею, обслуживающие мостики и подвесные системы, была согласована с руководством гимназии — с учетом будущих эксплуатационных задач. Отдельное внимание уделено акустике: выполнен расчёт, а на этапе чистовой отделки в зале установят акустические панели на стенах и потолке. Кроме того, в ряде музыкальных классов под стяжку пола заложен вукоизоляционный материал — это позволит обеспечить оптимальные условия для занятий, сообщает пресс-служба холдинга.

Еще одна особенность проекта — создание на этапе черновых работ шоу‑румов в будущих струнном и джазовом классах. В них реализованы все решения, предусмотренные дизайн‑проектом: это дает возможность оценить цветовые сочетания и фактуры, а при необходимости — своевременно внести корректировки.

Параллельно ведутся работы на прилегающей территории. Из‑за значительного перепада высот (до четырех метров) строители возводят подпорные стенки, лестницы и амфитеатр. Значительную часть территории займет спортивный блок: здесь обустроят футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола.

Гимназия «Арт‑Этюд» отличается спецификой образовательной модели: в ней общеобразовательная программа сочетается с углубленным изучением художественных дисциплин — музыки и танцев. Для реализации этой концепции в здании предусмотрены специализированные классы и мастерские. Ввод объекта в эксплуатацию, согласно контракту, запланирован на 2028 год.