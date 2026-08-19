Около 60 российских брендов представят свои товары в шоуруме «Домны» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Около 60 российских брендов представят свои товары в шоуруме в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге 25 и 26 августа в рамках Международного фестиваля креативных индустрий. В числе участников — представители модной индустрии Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Калининградской, Мурманской и Смоленской областей, а также Пермского и Красноярского краев, сообщают организаторы.

В шоуруме будут представлены женская и мужская повседневная одежда, наряды для выхода, спортивная одежда, сумки, аксессуары и головные уборы. Также свои корнеры представят два крупных детских бренда.

«Мы третий год открываем в Екатеринбурге шоурум российских брендов. Параллельно с этим событием организуем биржу контактов с байерами торговых пространств России и еще порядка 10 стран. Бренды-участники «убивают» сразу двух зайцев: получают трафик посетителей фестиваля и выходят на новые для себя рынки. Это не просто мультибрендовая площадка, а, прежде всего, эффективный инструмент поддержки и развития компаний индустрии моды. Бренды Свердловской области участвуют в проекте бесплатно. Их состав лишь на 20% повторяет прошлогодний: в этом году у нас много новых участников, в том числе компаний только недавно вышедших на рынок», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Для участия в шоуруме СОФПП ранее проводил конкурсный отбор. Комиссия выбрала 36 компаний, соответствующих условиям проекта: в частности, имеющих собственное производство и опыт офлайн-продаж, а также готовых представить актуальные коллекции. Еще более 20 брендов приедут из других регионов России.

Шоурум будет работать 25 августа с 14:00 до 20:00 и 26 августа с 10:00 до 20:00. На отдельный ассортимент для посетителей фестиваля будут действовать скидки до 50%.

Дополнительные маркеты пройдут на других площадках Международного фестиваля креативных индустрий. 27 августа с 11:00 до 17:00 в молодежном кластере «Салют» состоится маркет «Создано молодыми» — федеральный проект Росмолодежи с товарами молодых авторов и локальных мастеров.

В кластере «У Макаровского» 27 и 28 августа с 13:00 до 20:00, а также 30 августа с 13:00 до 22:00 пройдет ярмарка «Искусство х Дом × Винтаж». На ней представят живопись и графику, декор, посуду, керамику, винтажные предметы, авторскую мебель и интерьерные объекты, созданные художниками, декораторами, дизайнерами и другими мастерами.