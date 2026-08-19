На Белоярской АЭС остановили энергоблок с реактором БН-600 для планового ремонта

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Энергоблок №3 Белоярской АЭС в Свердловской области с реактором на быстрых нейтронах БН-600 остановили для проведения планового комплексного предупредительного ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

В ходе ремонта специалисты заменят направляющие трубы системы защиты реактора. Такие работы проводятся один раз в десять лет. Кроме того, на энергоблоке обновят датчики, выполнят перегрузку ядерного топлива и капитальный ремонт генераторов.

В рамках программы импортозамещения немецкие клапаны в машинном зале заменят на отечественные аналоги.

БН-600 эксплуатируется на Белоярской АЭС около 45 лет. В первом полугодии 2026 года энергоблок выработал 2,35 млрд кВт•ч электроэнергии.