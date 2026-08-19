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Правительство поддержало освобождение банков от приема запросов о кредитных историях

УрБК, Москва, 19.08.2026. Правительство поддержало законопроект, предусматривающий освобождение банков от приема запросов граждан о бюро кредитных историй (БКИ). Об этом сообщили «Ведомости». 

Законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. При этом комиссия рекомендовала дополнительно проработать вопрос об исключении из перечня организаций, принимающих такие запросы, не только банков, но и микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных кооперативов.

Согласно пояснительной записке, прием запросов о кредитных историях не относится к основным функциям банков. При этом кредитные организации продолжают нести расходы на эксплуатацию информационных систем, обучение и оплату труда сотрудников, задействованных в предоставлении этой услуги, предлагаемые изменения направлены на сокращение издержек.

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