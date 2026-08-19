Кафе «Лесная сказка» в Екатеринбурге закрыто на 80 суток

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Работа кафе «Лесная сказка» в Екатеринбурге приостановлено на 80 суток из‑за нарушений санитарных норм. Соответствующий исполнительный документ поступил в Железнодорожное районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области.

В ходе проверки в заведении выявлены существенные нарушения санитарно‑эпидемиологических требований при организации питания. В частности, на предприятии не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП, регламентирующих контроль безопасности пищевой продукции.

Среди прочих нарушений — отсутствие индивидуальных шкафчиков для хранения верхней одежды сотрудников: одежда размещалась в производственном помещении, что создавало риск микробиологического и паразитарного загрязнения продукции. Кроме того, в кафе не обеспечены надлежащие условия для санитарной обработки: отсутствовали промаркированные емкости с дезинфицирующими средствами с указанием наименования состава.

Выявлены также нарушения в сфере обращения с отходами: сбор твердых коммунальных и пищевых отходов не разграничен и осуществлялся в непромаркированные и негерметичные емкости.

Помимо этого, в заведении не проводился ежедневный осмотр персонала, допущенного к изготовлению продуктов питания. В производственном помещении не обеспечена своевременная уборка: зафиксированы загрязнения поверхностей пола и стен, жировые отложения на оборудовании, а также скопление мусора в стыках и углах.

Судебный пристав‑исполнитель возбудил исполнительное производство и осуществил выезд по месту нахождения объекта. Владельцу кафе вручено требование о приостановлении деятельности. В целях исключения угрозы жизни и здоровью граждан деятельность предприятия приостановлена, оборудование опечатано.

Должник уведомлен о последствиях неисполнения судебного решения: в этом случае будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также возможна административная ответственность по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».