Большинство предприятий не планируют повышать зарплаты в третьем квартале

УрБК, Москва, 19.08.2026. Около 85 % российских компаний не планируют увеличивать заработную плату сотрудникам в третьем квартале 2026 года. Это следует из мониторинга Банка России.

Часть организаций намерена повысить выплаты, но в среднем не более чем на 1% относительно показателей второго квартала текущего года, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда, отмечает регулятор.

Исключение составляет сектор сельского хозяйства: предприятия отрасли готовы увеличить зарплаты на 2,2%. Такой рост обусловлен высокой потребностью в кадрах в период уборки урожая.