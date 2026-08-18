УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появится новая улица. Она свяжет улицы Волгоградскую и Зоологическую. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Проект строительства получил положительное заключение Управления государственной экспертизы Свердловской области. Документацию разработал девелопер «Форум-групп» в рамках соглашения с администрацией Екатеринбурга.

На новой улице обустроят проезжую часть, парковочные места, пешеходные тротуары и велодорожки. Проект предусматривает установку уличной мебели и многоярусное озеленение. Планируется высадить около 80 деревьев и более 4 тыс. кустарников. Новая улица улучшит транспортную и пешеходную связь в Верх-Исетском районе, повысит доступность прилегающей территории и обеспечит дополнительную связь с микрорайоном Широкая Речка.

Одним из объектов, которые появятся рядом с новой улицей, станет современный дополнительный корпус гимназии № 116. Проект его строительства ранее получил положительное заключение госэкспертизы. Образовательный комплекс состоит из нескольких четырехэтажных блоков общей площадью 15 тыс. кв. м и рассчитан на 900 мест, из которых 200 предназначены для учащихся начальной школы, еще 700 — для основной и старшей.

«Одобренный проект также предусматривает реконструкцию бульварной части улицы Волгоградской. Ее планируется объединить в единое пространство с будущей пешеходной аллеей, которую создадут при строительстве здания гимназии», — рассказали в департаменте.