ГлавнаяНовости
Сегодня14:54

В Екатеринбурге застройщика «Жилстройкомплекс» оштрафовали за подкуп инспектора Ростехнадзора

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга привлекла к административной ответственности ООО «Жилстройкомплекс». Организация выплатит штраф в 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение инспектору Ростехнадзора, переданное сотруднику надзорного ведомства, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Как установило следствие, представитель строительной фирмы действовал через посредника — специалиста другой коммерческой структуры. Деньги предназначались сотруднику Уральского управления Ростехнадзора. Целью передачи средств было обеспечение успешной аттестации работника «Жилстройкомплекса» по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, а также в сфере электроэнергетики.

По факту выявленного нарушения прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Итогом разбирательства стал штраф для компании в размере 500 тыс. руб.

Отдельно стоит отметить судьбу получателя взятки. Суд признал чиновника виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Он приговорен к пяти годам лишения свободы, штрафу в 500 тыс. руб. и трехлетнему запрету занимать должности на государственной службе, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
31 марта 202615:10

В Нижнем Тагиле экс-инспектора Ространснадзора будут судить за взяточничество

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2026. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывшего главного госинспектора отдела Ространснадзора и бывшего руководителя транспортной организации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Перед судом предстанет бывший главный госинспектор отдела автомобильного, дорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Уральскому федеральному округу. Ему вменяют ч. 5 ст. 290 УК РФ
10 августа 202615:10

Ростехнадзор выявил нарушения при эксплуатации гидросооружений в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Уральское управление Ростехнадзора выявило 29 нарушений при эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе Верх-Нейвинского гидроузла, находящегося в районе филиала «Производство сплавов цветных металлов» (ПСЦМ) АО «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в поселке Верх-Нейвинский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Внеплановые проверки прошли на фоне неблагоприятной паводковой обстановки в Свердловской области. Специалисты Ростехнадзора проверили Верх-Нейвинский гидроузел, водосброс Невьянского водохранилища на реке Нейве и Аятский гидроузел на реке
21 июля 202615:10

В Верхней Пышме мебельную фабрику оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку заказчику

УрБК, Москва, 21.07.2026. Прокуратура Верхней Пышмы в Свердловской области привлекла к административной ответственности ООО «Мебельная фабрика «Долфин» за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Компания оштрафована на 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В ходе проверки было установлено, что в период с марта 2024 года по январь 2025 года руководитель предприятия незаконно передала бывшему начальнику организации-заказчика взятку в виде денег и иного имущества. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 687 тыс. руб. Целью этих действий было