В Екатеринбурге застройщика «Жилстройкомплекс» оштрафовали за подкуп инспектора Ростехнадзора

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга привлекла к административной ответственности ООО «Жилстройкомплекс». Организация выплатит штраф в 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение инспектору Ростехнадзора, переданное сотруднику надзорного ведомства, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Как установило следствие, представитель строительной фирмы действовал через посредника — специалиста другой коммерческой структуры. Деньги предназначались сотруднику Уральского управления Ростехнадзора. Целью передачи средств было обеспечение успешной аттестации работника «Жилстройкомплекса» по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, а также в сфере электроэнергетики.

По факту выявленного нарушения прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Итогом разбирательства стал штраф для компании в размере 500 тыс. руб.

Отдельно стоит отметить судьбу получателя взятки. Суд признал чиновника виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Он приговорен к пяти годам лишения свободы, штрафу в 500 тыс. руб. и трехлетнему запрету занимать должности на государственной службе, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций.