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10 августа 202617:23

Ростехнадзор выявил нарушения при эксплуатации гидросооружений в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Уральское управление Ростехнадзора выявило 29 нарушений при эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе Верх-Нейвинского гидроузла, находящегося в районе филиала «Производство сплавов цветных металлов» (ПСЦМ) АО «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в поселке Верх-Нейвинский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Внеплановые проверки прошли на фоне неблагоприятной паводковой обстановки в Свердловской области. Специалисты Ростехнадзора проверили Верх-Нейвинский гидроузел, водосброс Невьянского водохранилища на реке Нейве и Аятский гидроузел на реке Аяти. 

В числе выявленных нарушений — отсутствие комплексного обследования гидротехнических сооружений, эксплуатируемых более 25 лет, с оценкой их прочности и устойчивости, ненадлежащее техническое состояние гидромеханического оборудования, а также разрушение железобетонных элементов. 

По результатам проверок выданы предписания об устранении нарушений, их исполнение взято на контроль. В отношении ответственных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 9.2 КоАП РФ «Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений».

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