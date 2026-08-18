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Суд Екатеринбурга взыскал с дорожного управления более 1,5 млн рублей за пострадавший LandRover

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с ГКУ «Управление автомобильных дорог» в пользу владельца автомобиля 1,5 млн руб. в счет возмещения ущерба от дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что инцидент произошел в ночь на 16 июня 2025 года на региональной автодороге «Первоуральск – Шаля». Водитель автомобиля LandRover, наехав на дорожную выбоину, сильно повредил автомобиль. Стоимость восстановительного ремонта, согласно заключению независимой технэкспертизы, составила 1 млн 669 тыс. 700 руб., расходы по оплате услуг эксперта — 12 тыс. руб. и 2 тыс. руб. на дефектовку.

Мужчина обратился в суд, настаивая, что причиной ДТП стало ненадлежащее состояние дороги. Ответчик — ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» — утверждал, что содержание трассы в тот период находилось в ответственности ООО «УралДорТехнологии» в рамках госконтракта.

Суд первой инстанции установил, что причиной происшествия стало состояние дорожного покрытия, не соответствующее требованиям ГОСТа, и надлежащим ответчиком признал учреждение, так как спорный участок находится в оперативном управлении казенного учреждения, которое является владельцем дорог регионального значения и несет ответственность за организацию их содержания. Было также установлено, что в адрес подрядчика неоднократно направлялись предписания об устранении недостатков на данном участке, но мер принято не было.

Суд, признав вину водителя в несоблюдении скоростного режима, уменьшил сумму возмещения ущерба на 10% и присудил компенсацию судебных расходов, включая оплату услуг эксперта, представителя и государственной пошлины. Всего взыскано 1 млн 591 тыс. 987 руб.

В апелляционной жалобе ответчик оспаривал наличие причинно-следственной связи и указывал на процессуальные нарушения, однако судебная коллегия признала эти доводы несостоятельными. В решении апелляционной инстанции отмечено, что ответчик не представил доказательств, опровергающих выводы экспертизы, и не заявлял ходатайства о проведении повторной экспертизы.

«Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, оставила решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе.

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