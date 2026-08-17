ЕВРАЗ НТМК модернизировал систему аспирации в конвертерном цехе

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. ЕВРАЗ НТМК повысил эффективность вытяжных элементов — зонтов аспирационной установки в миксерном отделении конвертерного цеха. Модернизация конструкции оборудования позволила увеличить объем улавливания запыленного воздуха на 30%, сообщает пресс-служба предприятия.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов сообщил, что модернизация системы аспирации обеспечивает тройной эффект: уменьшает загрязнение воздуха в рабочей зоне, снижает экологическую нагрузку и минимизирует потери ценного сырья для рециклинга. Таким образом, предприятие не только эффективнее использует ресурсы, но и улучшает условия труда и снижает производственные риски для здоровья сотрудников.

«Перелив чугуна из ковшей доменного цеха в миксеры позволяет усреднить его температуру и химический состав для улучшения выплавки стали на следующем этапе. При этом перелив сопровождается интенсивным газо- и пылевыделением с содержащими оксид железа частицами, пригодными для вторичной переработки. Чтобы повысить эффективность пылеулавливания, изготовили и смонтировали новые элементы, которые увеличили площадь верхней части аспирационных зонтов», — объяснили в пресс-службе.