В микрорайонах Екатеринбурга Шарташ и Изоплит продолжается строительство водовода

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. В Екатеринбурге в рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал» продолжается строительство водовода. Он обеспечит централизованным водоснабжением микрорайоны Шарташ и Изоплит.

В департаменте информполитики горадминистрации сообщили, что сейчас для водоснабжения микрорайона Шарташ используются три подземные скважины. Все они находятся в рабочем состоянии, но качество воды в них неудовлетворительное. При этом организовать зоны санитарной охраны первого пояса вокруг них невозможно из-за близости жилой застройки и других потенциальных источников загрязнения.

Озеро Шарташ снабжает водой Изоплит. Качество воды в озере не соответствует требованиям санитарных норм. Для решения этих вопросов в инвестиционную программу «Водоканала» включены три мероприятия по развитию инфраструктуры водоснабжения, связанные со строительством водовода по улицам Проезжей и Губахинской — от улицы Фронтовых Бригад и проезда Промышленного до разводящих сетей Изоплита.

Первый этап предусматривает строительство участка от ул. Норильской до поворота на ул. Фабричную. Из предусмотренных проектом 6 тыс. 379 м уже выполнено более 2 тыс. 345 м. Завершить работы планируется в мае 2027 года.

Второй этап включает строительство участка от ул. Губахинской по улицам Фабричной и Изоплитной. Здесь из 4 тыс. 959,8 м выполнено 3 038,44 метра. Окончание работ запланировано на декабрь 2026 года.

После строительства водовода существующие разводящие сети, которые сегодня получают воду от скважин на улицах Проезжей, Искровцев, Губахинской и в переулке Грузинском, переключат на новые сети. Сейчас выполняются проектно-изыскательские работы для этого этапа. Их завершение запланировано на конец августа 2026 года.

В Екатеринбурге ведется планомерная работа по модернизации инженерной инфраструктуры. Муниципальная программа «Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности», утвержденная до 2030 года, предполагает ежегодную перекладку не менее 28 км сетей водопровода. До 2030 года запланировано обновление 10 насосных станций водоснабжения и 15 канализационных насосных станций, реконструкция и строительство инженерных сетей и коммуникаций в отдаленных территориях, сообщили в горадминистрации.